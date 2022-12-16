Jandarmadan sahte içki operasyonu

Eskişehir'de yaşadığı evde sahte alkol ürettiği ve sattığı tespit edilen bir şahsa yönelik düzenlenen operasyonda, çok miktarda sahte alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Odunpazarı İlçesi'ne bağlı Büyükdere Mahallesi'nde bir şahsın ikamet ettiği evinde sahte alkol ürettiği öğrenildi. Ürettiği sahte alkolleri ikamet ettiği mahallede bulunan işyerinde ve farklı bölgelerde müşteri buldukça satan şüphelinin yakalanması için ekipler tarafından çalışma başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı KOM Şube Müdürlüğü, Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu şahsın evinde ve iş yerinde yapılan aramalarda, 52 litre el yapımı içki, 24 adet malt aroma verici kit, 940 adet kıyılmış tütün doldurulmuş makaron ve 5 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında, ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.