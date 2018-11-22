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Jandarmadan tarihi eser operasyonu

Eskişehir’de İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 1 adet tarihi eser niteliğinde heykel ele geçirildi.

Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 1 adet tarihi eser niteliğinde heykel ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre olay Çifteler ilçesinin Körhasan Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşandı. Eskişehir İl Jandarma ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde yapılan planlı operasyonda, I.D. isimli bir şahsın evinde ve eklentilerinde arama yapıldı. Arama sonucunda 1 adet 1 metre uzunluğunda mermerden yapılma heykel ele geçirildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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