Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Eskişehir'de jandarma ekiplerince bir eve yapılan baskında 1 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Akarbaşı Mahallesi'nde uyuşturucu madde bulundurulduğu tespit edilen bir eve baskın yapıldı. Evde yapılan baskında, 254 gram esrar, 1 adet extacy hap, 6 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan payp ele geçirildi. Evde yakalanan 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.