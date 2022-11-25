Jandarmadan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde arama köpeklerinin de katılımıyla uyuşturucu ve kaçakçılık olaylarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde arama köpekleri Alfa, Akça ve Bando'nun katılımıyla operasyonlar düzenlendi. Yapılan çalışmalarda, 87 uyuşturucu kaçakçılığı ve 104 kaçakçılık olayı meydana geldiği belirlendi. Düzenlenen operasyonlarda; 5.850 gram esrar, 560 gram metamfetamin, 345 gram sentetik kannabinoid bonzai, 274 adet uyuşturucu hap, 51 bin 813 kök haşhaş, bin 411 kök kenevir, 653 sikke, 80 bin 313 adet sahte para, bin343 litre sahte içki, 307 kilogram bandrolsüz ve hologramsız açık tütün, 230 bin 150 adet sigara sarma kağıdı ve makaron, 56 bin 750 adet içi doldurulmuş makaron, 2 bin 317 adet kaçak sigara, 13 adet tabanca ve av tüfeği ile 124 adet tabanca ve av tüfeği mühimmatı ele geçirildi.