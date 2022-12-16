Jandarmadan vatandaşlara ve öğrencilere trafik eğitimleri

Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı doğrultusunda, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Mihalgazi Jandarma Trafik Timlerince Kapıkaya Mahallesinde vatandaşlara “Aşırı Hızla Mücadele”, “İncinebilir Yol Kullanıcılarının Korunması”, Emniyet Kemeri Kullanımının Önemi”, “Araç Kullanırken Cep Telefonu Kullanmama” ve “Alkollü Araç Kullanmama” konularında trafik eğitimi verdi.

Ekipler, “Trafik Dedektifleri Projesi” çerçevesinde de Çifteler Jandarma Trafik Timlerince Türkmenmecidiye Şehit Salim Gökhan Uzun Ortaokulu ile Mevlüt Sıdıka Gündoğan İlköğretim Okulu öğrencilerine, Seyitgazi Jandarma Trafik Timlerince de Kümbet Şehit Ekrem Saygı İlköğretim Okulu öğrencilerine trafik güvenliği, emniyet kemeri kullanımı ve taşıt yolunda güvenli geçiş noktaları ile ilgili trafik eğitimi verildi. Trafik eğitimine katılan öğrencilere “Trafik Dedektifi” unvanı verilerek, trafik güvenliği konusunda bilinçli hareket etmeleri ve kurallara uymayan yakınlarını uyarmaları gerektiği vurgulandı.

Konuyla ilgili açıklamada, “Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı olarak trafik kazalarının en aza indirilmesi, vatandaşın can ve mal kayıplarının önlenmesi, sağlıklı, huzurlu bir seyahat ve ulaşımın sağlanması amacıyla denetim ve eğitimlerimiz artan kararlılıkla devam edecektir” denildi.