Jandarmanın 182. kuruluş yıldönümü törenle kutlandı

kurulu yıldönümü sebebiyle Eskişehir Valiliği önünde tören düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Eskişehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy, Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in günün anlam ve önemine değindiği kutlama mesajının okunmasının ardından İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy, Vali Erol Ayyıldız'ı ziyaret etti.

Eskişehir Valiliği meydanındaki törenden sonra Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehit kabirlerine karanfil bırakılması için Kanlıpınar Şehitliği'ne geçileceği öğrenildi.