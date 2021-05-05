Jandarmanın bulduğu yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Han İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş ekipleri tarafından Başara mahallesinde gerçekleştirilen devriye görevi esnasında yol kenarındaki tarla içerisinde kanadından yaralanmış ve uçamayan bir kuş olduğu görüldü. Kulun yanına giden ekipler ardından hayvanı muhafaza altına alıp Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kuşun kızıl şahin olduğunu tespit etti. Kartal saldırısı sonucu yaralandığı değerlendirilen kuş ardından tedavi edilmek üzere koruma altına alındı.