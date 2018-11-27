Jandarmanın havadan trafik denetimleri sünüyor

İçişleri Bakanlığının trafik kazalarının önlenmesi kapsamında görevlendirdiği helikopterle yapılan denetimlerde, sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme/makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek gibi ihlallerin önlenmesi amaçlanıyor. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı trafik sorumluluk alanında kalan yollarda son olarak dün beşincisi yapılan havadan helikopterle trafik denetimleri sonucunda, kurallara uymayan 17 araç sürücüsüne 4 bin 851 TL para cezası uygulandı.