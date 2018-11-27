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Jandarmanın havadan trafik denetimleri sünüyor

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin helikopterle havadan trafik denetimleri sürüyor.


İçişleri Bakanlığının trafik kazalarının önlenmesi kapsamında görevlendirdiği helikopterle yapılan denetimlerde, sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme/makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek gibi ihlallerin önlenmesi amaçlanıyor. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı trafik sorumluluk alanında kalan yollarda son olarak dün beşincisi yapılan havadan helikopterle trafik denetimleri sonucunda, kurallara uymayan 17 araç sürücüsüne 4 bin 851 TL para cezası uygulandı.

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