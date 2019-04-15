Jandarmanın havadan trafik denetimleri sürüyor

Bir günlük denetimde kurallara uymaylan 19 araç sürücüsüne 7 bin 413 lira para ceza kesildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın koordinesinde bir adet Skorsky tipi helikopteri Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı emrine görevlendirildi. Jandarma trafik sorumluluk bölgesindeki karayollarında; sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme/makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek” gibi ihlallerin önlenmesi maksadıyla denetimler yapıldı. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı jandarma trafik sorumluluk alanında kalan yollarda son olarak sekizincisi yapılan havadan helikopter ile trafik denetimleri sonucunda, kurallara uymayan 19 araç sürücüsü hakkında 7 bin 413 lira para cezası uygulandı.

Yapılan açıklamada Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timlerinin havadan denetleme faaliyetlerine ağırlık vereceği belirtildi.