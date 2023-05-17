Jandarmaya işaret dili eğitimi

Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Alpu İlçe Jandarma Komutanlığında görevli 21 personele işaret dili eğitimi verildi.

Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı, Toplum Destekli Güvenlik Hizmeti ve Engelliler Haftası çerçevesinde işitme engelli bireylere aracısız destek olmak maksadıyla çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde Alpu Halk Eğitim Merkezi tarafından 18 Ekim 2022 ile 1 Mayıs 2023 tarihleri arasında “Engel yoktur, engeller vardır” anlayışıyla 21 personele işaret dili eğitimi verildi. Alpu Halk Eğitim Merkezinde 5 ay eğitim gören personele kurs belgesi verilirken, Jandarma Marşı'nın sözleri işaret dili ile yorumlandı.