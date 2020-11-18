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Jandarmaya tarihi eserleri satmaya çalıştılar

Eskişehir’de, ellerinde bulunan çeşitli tarihi eserleri satmak için müşteri aradıkları öğrenilen şahıslar, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Eskişehir'de, ellerinde bulunan çeşitli tarihi eserleri satmak için müşteri aradıkları öğrenilen şahıslar, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.


Ellerindeki tarihi eserleri satmak için alıcı kılığındaki jandarma ekibiyle buluşmaya giden şüpheliler S.A., A.Ö., S.K. ve Y.I., kullanmış oldukları araçlar ile Çukurhisar Mahallesi girişinde durduruldu. Araçlarda yapılan arama neticesinde; Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bir adet Zeus heykeli, bir adet mermer heykel ile ön ve arkasında hayvan figürleri bulunan bir adet bronz tablet ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile olayla ilgisi bulunan 9 şüpheliden 7'si ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 2 şüpheli gözaltına alınarak, haklarında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet suçundan adli tahkikat başlatıldı.


Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığında yapılan işlemlerin ardından 2 şüpheli şahıs sevk edildikleri adli makamlarca Adli Kontrol Şartıyla serbest bırakıldı.

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