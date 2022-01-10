JASAT Dedektif Timleri 2021'de birçok olayın aydınlatılmasını sağladı

İl Jandarma Komutanlığından suç ve suçlularla mücadele kapsamında faili meçhul olayların aydınlatılması ve faillerinin yakalanması amacıyla 2021 yılında yapılan faaliyetler açıklandı. Bu kapsamda JASAT Dedektif Timleri tarafından müdahale edilen 95 olayın 85'i aydınlatılırken, olaylara karıştığı tespit edilen 185 şüpheli de yakalandı. 10 olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi. Yakalanan şüphelilerden 65'i tutuklanırken, 87'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ayrıca 33 firari şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

Olaylarda; 3 kamyon, 9 motosiklet, 6 bin metre bakır kablo, 1 adet büyükbaş hayvan, 2 tarım aleti, 2 çapa makinesi, 4 jeneratör, 3 hızar makinesi, 1 elektrikli testere, 1 kaynak makinesi, 2 matkap, 1 trafo, 1 oksijen kaynak tüpü, 11 bin 500 TL nakit para, 21 araç tescil belgesi, çok sayıda muhtelif inşaat malzemeleri ve ev eşyası ele geçirilerek mağdurlara teslim edildi.

Şüpheliler tarafından olaylarda kullanıldığı tespit edilen; 5 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 40 cep telefonu, 45 adet simkart, 6 kablo kesme makası ve 3 olay yerinde elde edilen ayakkabı izi ile benzerlik gösteren ayakkabıya el konuldu. Ayrıca, nitelikli suçlardan 3 ile 17 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 15 kişi de yakalandı.