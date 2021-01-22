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JASAT timleri evleri soyan hırsızlık şüphelilerine göz açtırmadı

Eskişehir’de İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, evlerden ziynet eşyaları, bir miktar para ve telefonları çalan 6 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, evlerden ziynet eşyaları, bir miktar para ve telefonları çalan 6 şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgilere göre Eskişehir Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 19 Ağustos 2020'de meydana gelen evden hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik olarak JASAT Dedektif Timleri tarafından çalışma başlatıldı. Araştırmalar sonucunda 6 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Şahısların karıştıkları hırsızlık olaylarında çaldıkları ziynet eşyaları, para ve diğer eşyalar bulunarak sahiplerine teslim edildi.


Ayrıca JASAT Dedektif Timlerince meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Beylikova, Çifteler, Han, Seyitgazi ve Sivrihisar ilçelerinde 10 evde gerçekleşen hırsızlık olaylarının faillerinin de kimlikleri tespit edildi. Kimlikleri belirlenen ve kent dışında yaşayan şüphelilerin yakalanma işlemleri sürüyor.

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