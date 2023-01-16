Jeotermal suyunun buharıyla ısınan kedi

Eskişehir'de jeotermal suyunun buharı ile ısınmaya çalışan sevimli kedinin şirin halleri renkli görüntülere neden oldu.

Eskişehir'de kış aylarının gelmesiyle soğuyan havalar, insanlar gibi hayvanların da hayatı olumsuz etkilenmeye başladı. Bazı günler eksi seviyelerde olan hava sıcaklıkları sert bir şekilde esen rüzgâr ve ayazla birlikte dayanılmaz hale gelebiliyor. Dondurucu havalarda üşüyen hayvanlar bir kuytuya sığınarak soğuktan korunmaya çalışıyor. Diğer hayvanların aksine farklı bir şekilde jeotermal suyun buharıyla ısınmaya çalışan kedi ise tatlı tarzı ile dikkat çekiyor. Reşadiye Cami'sinin avlusunda bulunan ve jeotermal suyun yüzeye çıktığı noktada saatlerce bekleyen sevimli hayvan cemaat başta olmak üzere vatandaşın yoğun ilgisine neden oldu.