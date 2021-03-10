Kaçak avcılara yasal işlem uygulandı

Eskişehir'de Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü Alpu ve Merkez Şefliği ekipleri tarafından, av koruma ve kontrol faaliyetlerine yönelik çalışmalar yapıldı. Yasa dışı avcılık yaptığı belirlenen 11 kişiye yasal işlem uygulandı. Öte yandan, yapılan çalışmalar sonucunda 5 adet yarı otomatik av tüfeğine mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konulduğu öğrenildi.