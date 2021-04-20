Kaçak balık avcılarına 31 bin 320 TL para cezası

Eskişehir'de köpek maması yapmak için avlanma yasağı olan dönemde balık tutan 4 kişi suçüstü yakalandı ve toplamda 31 bin 320 lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, Mihalıççık İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekiplerinin Mihalıççık'a bağlı Akçaören mahallesindeki devriyesi esnasında Gökçekaya Barajı'nda avlanma yasağı olduğu halde tekne ile kaçak olarak balık avlayan M.E., Y.E., M.Ç. ve U.Ç. isimli şahıslar suçüstü yakalandı. Yakalanan şahısların, toplamda 2bin 500 metre uzunluğa ulaşan 5 adet 500 metre uzunluğundaki ağları kullanarak avlandıkları, yakaladıkları balıkları köpek maması üretiminde kullanılmak üzere göl kenarında bekleyen traktöre yükledikleri tespit edildi. Traktör römorkunda 55 adet strafor kasa içerisinde yaklaşık 400 kilo gümüş balığı olduğu belirlendi. Ele geçirilen 1 adet tekne, 2 bin 500 metre ağ, yaklaşık 400 kilo gümüş balığı ve traktör muhafaza altına alınarak, işlem yapılmak üzere Mihalıççık İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaçak avlanan M.E., Y.E., M.Ç. ve U.Ç. isimli şahıslara ‘Su Ürünleri Kanununa Muhalefet' suçundan kişi başı 4 bin 150 lira olmak üzere toplam 16 bin 600 lira ayrıca ‘Sokağa Çıkma Yasağı İhlali' suçundan ise kişi başı 3 bin 680 lira olmak üzere toplam 14 bin 720 lira; şahıslara toplamda 31 bin 320 lira idari para cezası uygulandı.