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Kaçak döküm yapanlar tarlaları çöplüğe çevirdi

Eskişehir’de, tarım arazilerinin yanı başına dökülen moloz ve hafriyat atıklarıyla ilgili sıkıntı devam ediyor.

Eskişehir'de, tarım arazilerinin yanı başına dökülen moloz ve hafriyat atıklarıyla ilgili sıkıntı devam ediyor.


Eskişehir'de hafriyat döküm alanlarına para vermek istemeyen kişilerin hedefi tarım alanları oluyor. Tarlaların yanı başına gelişigüzel bir şekilde dökülen inşaat atıkları doğaya zarar vermeye devam ediyor. Atıklar, Yusuflar Mahallesindeki tarım alanlarının olduğu yerlere yaklaşık 5 aydır dökülüyor. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından rastgele dökülen atıklar, toprağı tehdit ediyor. Diğer yandan atıkların daha çok gece saatlerinde döküldüğü öğrenildi.

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