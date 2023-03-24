Kaçak elektronik sigara satıcısı jandarmaya yakalandı

Eskişehir'de bandrolsüz ve hologramsız kaçak elektronik sigaraları sattığı tespit edilen şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Boyacıoğlu Mahallesi'nde M.M. isimli şüpheli şahsın kaçak yollardan temin ettiği bandrolsüz ve hologramsız elektronik sigaraları sattığını tespit etti.

Yapılan araştırmada; M.M.'nin kullandığı araç içerisinde bulunan 106 adet bandrolsüz ve hologramsız elektronik sigaraya el konuldu. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.