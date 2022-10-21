Kaçak içki operasyonunda 2 kişi yakalandı

Eskişehir'de jandarma tarafından gerçekleştirilen kaçak içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alınırken, operasyonda ayrıca 9 bin TL değerinde 13 litre kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Seyitgazi İlçesi'nde yaşayan 1 şüphelinin evinde etil alkolden imal ettiği kaçak içkileri müşteri buldukça sattığı tespit edildi. Başlatılan çalışma sonucu eve yapılan operasyonda 2 şahıs suçüstü yakalandı. Yapılan aramada ise yaklaşık 9 bin TL değerinde 13 litre yapma içki, 1 litre anason yağı, 2,5 kilogram anason tohumu, 11litre etil alkol, 1 adet huni, çok sayıda kullanılmış cam ve plastik boş şişe, şişe kapakları ve kaçak içkilerin satışlarının yazılı olduğu veresiye defteri ele geçirildi.

Gözaltın alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.