İhlas Haber Ajansı

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Kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Eskişehir’de kaçak kazı yapan 3 şahıs, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Eskişehir'de kaçak kazı yapan 3 şahıs, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, jandarma ekiplerince Odunpazarı İlçesi'ne bağlı Karacaşehir Mahallesi'nde Kışla Deresi Taşyatak Tepe mevkiinde 3 şahsın kaçak kazı yapacağı öğrenildi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölgede çalışma başlatıldı. Çalışma sonucu kaçak kazı yapan 3 şahıs suçüstü yakalandı. Olay yerinde yapılan incelemede 2 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet el feneri, 1 adet plastik kova, 5 metre ip ve eldiven ele geçirildi.


Yakalanan şahıslara ‘Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.

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