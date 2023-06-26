Kaçak kazı yapan 3 şahsa jandarmadan suçüstü

Eskişehir'de kaçak kazı yapan 3 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yapılarak yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçesi Hekimdağ Mahallesi Yatakçeşmesi Mevkii'nde kaçak kazı yapılacağını öğrenen İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Bölgede yapılan çalışmalar sonucunda kaçak kazı yapan M.A., D.K. ve B.G. isimli şahıslar jandarma ekiplerince suçüstü yapılarak yakalandı.

Şahıslara ait araçta yapılan aramalarda, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 6 adet mermi, 2 adet tüfek, 44 adet av tüfeği mermisi, 1 adet jeneratör, 1 adet karot makinası, 1 adet plastik kova, 1 adet kürek, 3 adet boru anahtarı ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcılığı talimatları ile gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.