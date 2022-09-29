Kaçak kazı yapan 5 şahıs suçüstü yakalandı

Eskişehir'de kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 5 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sivrihisar İlçesi'ne bağlı Tekören Mahallesi'nde kaçak kazı yapılacağı öğrenildi. Bölgede çalışma başlatan jandarma ekipleri kaçak kazı yapan 5 şahsı suçüstü yakaladı. Olay yerinde yapılan incelemeler sonucunda; 2 adet dedektör, 2 adet kazma, 1 adet tarama cihazı ve çeşitli kazı aletleri ele geçirildi.

Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı'nda gözaltına alınan 5 şahıs hakkında, ‘Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.