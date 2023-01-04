İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kaçak kazı yaparken yakalandılar

Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.


Yapılan açıklamaya göre, ilçenin Çakmak mahallesi Subaşı mevkiinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye KOM Şube Müdürlüğü ve Günyüzü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri gitti. Ekipler, bir araçla birlikte 2 kişiyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Şahısların üzerinde ve araçta yapılan aramada 3 adet sikke, 22 adet tarihi eser niteliği taşınan obje ve kaçak kazıda kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi


Gözaltına alınan şahıslar hakkında incele başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.