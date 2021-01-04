Kaçak kazı yapmak için Eskişehir'de bir araya geldiler

Eskişehir'in Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda, iş makineleri ile kaçak kazı yapan 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiyi göre, ilçenin Büyükyayla mahallesi yakınlarında kaçak kazı yapıldığı bilgisinin alınması üzerine olay yerine Asayiş Timleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı araştırma ve inceleme neticesinde, kaçak kazının Büyükyayla mahallesi Seyircek mevkiinde, 1'inci Derece Tescilli Arkeolojik Sit Alanı içerisinde yapıldığı tespit edildi. Konya, Ankara, Manisa, İstanbul ve Afyonkarahisar gibi farklı illerden define aramak için bir araya gelen S.Ç., M.F., T.D., O.S., ve E.M. isimli 5 şüpheli, çekici ile bölgeye getirdikleri paletli ekskavatör vasıtasıyla define aramak için 3 metre derinliğinde, 6 metre uzunluğunda ve 4 metre eninde çukur kazdıkları esnada suçüstü yakalandı.

Olay yerinde ele geçirilen araçlar yediemine teslim edildi. Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka Jandarma Karakol Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheliler “2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet” suçundan adli makamlara sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.