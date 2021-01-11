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Kaçak sigara imalathanelerine polis baskını

Eskişehir’de polis tarafından kaçak sigara imalathanesine yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de polis tarafından kaçak sigara imalathanesine yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince hijyen koşullarının hiçe sayılarak tamamen sağlıksız koşullarda sigara üretilen 3 imalathaneye tespit edildi. Sigara yapımında kullanılan ürünlerin yerlerde, merdiven altlarında ve uygunsuz koşullarda muhafaza edildiği görülen kaçak imalathanelere operasyon düzenlendi. İkametini sigara imalathanesine dönüştürerek burada üretimi yapılan kaçak sigara ve tütünleri piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik Eskişehir'de 3 ayrı adreste yapılan aramalarda 17 bin 500 dal sarılmış sigara, 168 kilogram kıyılmış tütün, 4 adet manuel sigara sarma makinesi, 3 adet elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi.


Yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

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