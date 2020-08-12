Kaçak sigara üreticilerine emniyet darbesi

Eskişehir'de düzenlenen iki farklı operasyonda kilolarca bandrolsüz tütün ve binlerce sarılmış sigara ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlileri tarafından tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 2 farklı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda; 93 kg çeşitli markalarda bandrolsüz tütün, 10 bin 520 dal sarılmış sigara, 800 dal boş makaron, 76 adet sigara sarma kağıdı, 62 kilo nargile kömürü ele geçirilirken, 2 şüpheli ise yakalandı.