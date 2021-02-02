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Kaçak tütün operasyonu: 1 gözaltı

Eskişehir’de piyasaya sürülmesi planlanan kaçak tütün ve tütün mamullerinin ele geçirilmesi için yapılan baskında 1 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de piyasaya sürülmesi planlanan kaçak tütün ve tütün mamullerinin ele geçirilmesi için yapılan baskında 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kaçak tütün ve tütün mamullerini piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda il sınırları içerisinde 1 şahsa ait işyeri ve depoya operasyon düzenlendi. İşyeri ve depoda yapılan aramalarda; 7 bin 800 dal sarılmış sigara, 70 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.


Yakalanan 1 kişi gözaltına alınırken olayla alakalı soruşturma devam ediyor.

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