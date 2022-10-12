Eskişehir'de gerçekleştirilen kaçak tütün operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devletin vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi, halk sağlığının korunması amacı ile çalışma başlatıldı. Kaçak ürünleri yasa dışı yollardan piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik kent merkezinde gerçekleştirilen operasyonda 1 ikamete, 1 araca ve 6 işyerine baskın yapıldı. Aramalarda ise, 97 bin dal boş makaron, 32 bin 400 dal sarılmış sigara, 391 paket gümrük kaçağı sigara, 15 adet gümrük kaçağı elektronik nargile, 40 adet gümrük kaçağı matkap ve 10 adet gümrük kaçağı araç lastiği ele geçirildi. Yapılan çalışmada toplam 6 şüpheli yakalandı