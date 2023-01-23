Kaçak tütün sattığı tespit edilen şüpheliyi jandarma yakaladı

Eskişehir'de kaçak yollardan temin ettiği tütün ve tütün mamullerini sattığı tespit edilen şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Tepebaşı ilçesi Hasanbey Mahallesinde ikamet eden 1 kişinin kaçak yollardan temin ettiği bandrolsüz ve hologramsız tütün mamullerini makaronlara doldurarak sattığı bilgisine ulaştı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli tahkikat başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelinin ikametinde ve aracında yapılan aramalarda; 105 kilogram kıyılmış tütün, 24 bin 720 adet bandrolsüz ve hologramsız makaron, 5 bin 840 adet içi kıyılmış tütün dolu makaron, 1 adet kıyılmış tütün doldurma makinesi ve 1 adet kompresör ele geçirildi.