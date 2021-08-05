Kaçak tütün ürünü ve cinsel içerikli hap satan 6 kişi yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda kaçak tütün, sigara ve cinsel içerikli hap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince devletin vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi ve halk sağlığının korunması amacı ile operasyon düzenlendi. Tütün mamulleri kaçakçılığı ve kaçak cinsel içerikli hapların satışının önlenmesine yönelik yapılan operasyonlar kapsamında, 118 paket içerisinde 112 kilogram nargile tütünü, 15 bin 800 dal sarılmış sigara, 5 bin 163 adet kaçak cinsel içerikli hap, 3 bin dal bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 6 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.