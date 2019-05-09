Kaçakçılık şüphelisinin üzerinden çıkanlar şok etti

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Kaçakçılıkla Mücadele' kapsamında yakalanarak gözaltına alınan şahısla ilgili yapılan aramalarda; kesici ve delici nitelikte muşta, şok cihazları, sustalı ve kelebek diye tabir edilen çok sayıda bıçak ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlilerince 'Emtia Kaçakçılığına' yönelik yapılan çalışmalarda; 8 Mayıs Çarşamba günü 1 şahıs yakalandı. Polis ekipleri şüpheli şahısa yönelik gerçekleştirdiği aramalarda; 23 adet muşta, 6 adet bıçaklı muşta, 11 adet şoklu el feneri, 3 adet üzerinde elektronik sigara, 27 adet çakmak benzini, 21 adet üzerinde göz yaşartıcı gaz, 9 adet metal çakmak, 13 adet çok amaçlı bıçak, 65 adet elektronik sigara likiti, 38 adet üzerinde sustalı tabir edilen bıçak, 40 adet kelebek tabir edilen bıçak ve 2 adet üzerinde kama tabir edilen bıçak ele geçirildi.

Öte yandan yakalanan şüpheli şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet suçu kapsamında tahkikat başlatıldı.