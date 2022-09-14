Kaçan şüphelinin üzerinde silah ele geçirildi

Eskişehir'de suç ve suçlularla mücadele çalışmaları esnasında polis ekiplerinden kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan şüphelinin üzerinde tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Tepebaşı ilçesinde suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde çalışma yapıldı. Çalışmalarda polis ekiplerinden kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan M.U. isimli şüphelinin üzerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet mermi ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.