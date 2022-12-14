Kaçarken polis aracına çarpması sonucu yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Eskişehir'de 4 farklı hırsızlık suçundan aranan ve kovalamaca sonucu polis aracına çarpması sonucu yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinde farklı tarihlerde Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde gerçekleşen 4 ayrı hırsızlık olayının şüphelisinin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucunda oto hırsızlığı, motosiklet hırsızlığı, işyerinden hırsızlık ve kablo hırsızlığı olaylarının şüphelisinin Mertcan A. olduğu tespit edildi. Hakkında çok sayıda hırsızlık suçundan aranma kararı bulunduğu öğrenilen şüpheli Mertcan A.'nın yakalanması için ekipler tarafından düzenlenen operasyon sonucu, Fevziçakmak Mahallesi'nde kovalamaca yaşandı. Kullandığı araç ile polislerden kaçan şüpheli, ekiplere ait araca çarpınca yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mertcan A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.