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KADES hayat kurtardı

Eskişehir’de boşanma aşamasında olduğu eşinin evini basan şahıs, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) sayesinde yakalandı.

Eskişehir'de boşanma aşamasında olduğu eşinin evini basan şahıs, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) sayesinde yakalandı.


Olay Odunpazarı İlçesi Cunudiye Mahallesi'nde bulunan bir evde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Ali A. isimli şüpheli, boşanma aşamasında olduğu S.A. isimli kadının evini ruhsatsız av tüfeğiyle bastı. Olay anında KADES'e basan S.A., polisin olay yerine hemen gelmesiyle birlikte Ali A. elindeki tüfekle yakaladı. Eskişehir Aile İçi Şiddetle Mücadele Büro Amirliğine götürülerek hakkında işlem başlatılan şüpheli Ali A.'nın adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

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