Kadın girişimciler yaptığı ürünleri 8 Mart'ta sergiliyor

Eskişehir Abhaz Kültür Derneği tarafından açılan kursta eğitim alan kadınlar, çalışmalarını 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde açılan sergiyle beğeniye sundu.

Eskişehir'de yer alan bir özel sergi salonda vatandaşların beğenisine sunulan eserler Eskişehirlilerden tam not aldı. Sergide 20 kadın kursiyerin tel kırma, kazaziye, dantel, sarma, çanta, amigurimi oyuncaklara kadar birçok çalışması yer aldı. Abhaz Kültür Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Müge Yaş, kurstan birçok başarılı kadın girişimci çıkabileceklerini ümit ettiğini dile getirdi. Yaş, “Kursiyer arkadaşlarımızın 8 ay boyunca göstermiş oldukları emeklerinin sonucunda ortaya çıkan eserlerin sergisi bu. 20 kişi kadar katılım oldu. 8 aydır kendi emekleriyle bir şeyler ortaya çıkardılar. Burada ağırlıklı olarak tel kırma işlemi var. Özellikle kadınlar gününe denk getirmek istedik. O güne verdiğimiz önemi ve değeri belirtmek için. Zaten Abhaz kültüründe kadının değeri çok fazla bunu vurgulamak için özellikle bu tarihe denk getirdik. Buradaki ürünlerin satışa yönelik ya da üretime yönelik yapılabilmesi için görüşmeler başlatacağız. Özellikle atölyelerde yapılması hatta bir sonraki kuşaklara aktarılması için de çalışmalar yapılacak. Bunlar sadece el işi diye gözükmesin bunlar çok ciddi işler, çok ciddi pazarları olan işler. Sadece sergi için yapılmadı. Özellikle tel kırma işi, gümüş işçiliği, Abhaz kültüründe kullanılan kıyafetlerde çok üst düzey çalışmalar. Derneğimizde eğitim alan ve şimdi sergide çalışmalarını sunan 20 kursiyerimizin her biri kadın girişimcidir ve ilerleyen zamanlarda özel atölyenin açabileceklerini inanıyoruz” diye konuştu.

Kurs hocası Hatice Yurdakul da şunları söyledi:

““Buradaki bütün kadınlar girişimci oldu. Zaten bana gelen bütün kadınlar kadın girişimci oldu. Çünkü girişimci olmasalar bunların hiçbirini yapamazlar. Kadınlarımız çok başarılı ama onlara bir fırsat verilmesi lazım. Onlar için atölye dönüştürülse üretime katkıda bulunabilirler, ortaya çıkardıkları ürünleri satabilirler. İnşallah böyle şeyler olur diye ümit ediyorum.”