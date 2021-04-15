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Kadın hırsızlar çocuklarıyla adliyeye girdi

Eskişehir’de hırsızlık suçundan adliyeye getirilen 3 şüpheli kadın, kendilerini bekleyen yakınlarının kucaklarındaki bebeklerini alarak binaya girdi.

Eskişehir'de hırsızlık suçundan adliyeye getirilen 3 şüpheli kadın, kendilerini bekleyen yakınlarının kucaklarındaki bebeklerini alarak binaya girdi.


Eskişehir'de şehir merkezinde evlerde yaşanan hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelileri takibe aldı. Ekipler, Zafer Mahallesi Emektarlar Sokak üzerinde bulunan bir binadan hırsızlık yapmak için gelen Güneş Ç., Çilem C., ve Yeter Y.'yi suçüstü yakaladı. Yakalanan 3 kadın ifadeleri alınmak üzere Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.



Çocuklarıyla adliye binasına girdiler


Emniyette ifadeleri tamamlanan şüpheliler, ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye polis araçları ile getirilen 3 kadın, binaya girerken kendilerini bekleyen yakınlarının kucaklarındaki çocuklarını gördü. Hırsızlık şüphelisi 3 anne, çocuklarını yakınlarının yanından alarak kucaklarında adliyeye binasına girdi.

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