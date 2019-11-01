Kadın üreticileri emeği Tepebaşı'nda kazanca dönüşüyor

Ahmet Ataç, Kadın Üretici Ürün Satış Noktası'nı ziyaret ederek üretici kadınlar ile sohbet etti. Başkan Ataç, “Kadın üreticilerimiz, fırsat verildiğinde neler yapabileceklerini en iyi şekilde gösteriyor. Üreticilerimizin emeği, Tepebaşı'nda kazanca dönüşüyor” dedi.

Tepebaşı Belediyesi'nin yerel üretime ve kadınlara verdiği destekler doğrultusunda hizmete sunduğu Kadın Üretici Ürün Satış Noktası'nda üretici kadınlar, emeklerinin karşılığını alırken ev ekonomilerine de katkı sağlıyor. Haftanın iki günü iki farklı noktada hizmet veren Kadın Üretici Ürün Satış Noktası'nı ziyaret eden Ahmet Ataç da üretici kadınlara bol kazançlar dileyerek sohbet etti. Stantları gezerek ürettikleri doğal ürünlerin satışını yapan kadınlardan bilgiler alan Başkan Ataç, “Sizler gerçekten çok güzel bir örnek teşkil ediyorsunuz. Sizlerin kutsal emekleriniz ile ortaya çıkardığınız bu güzel ürünlere, Eskişehirlilerin ilgisi son derece memnun edici. Ben de her geldiğimde bakıyorum ve ürünlerinizi beğeniyorum. Kadın üreticilerimiz, fırsat verildiğinde neler yapabileceklerini en iyi şekilde gösteriyor. Üreticilerimizin emeği, Tepebaşı'nda kazanca dönüşüyor. Bu güzel dönüşüme aracı olmaktan dolayı ben de çok mutluyum. Hepinize hayırlı ve bol kazançlar temenni ediyorum” diye konuştu.

Eskişehir'in çeşitli kırsal mahallelerinden projeye katılarak ürettikleri doğal ürünleri Eskişehirliler ile buluşturan üretici kadınlar da sağladığı imkanlardan dolayı Başkan Ataç'a teşekkürlerini iletti.