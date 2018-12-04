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Kadına şiddete sahnede hayır dediler

Eskişehir’in sevilen tiyatro gruplarından biri olan Tiyatro Alegori, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde (ESOGÜ) kadına şiddete hayır demek için sahne aldı.

Eskişehir'in sevilen tiyatro gruplarından biri olan Tiyatro Alegori, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) kadına şiddete hayır demek için sahne aldı.


ESOGÜ ve UNFPA Kadın Sağlığı Danışma Merkezi tarafından Birleşmiş Milletlerin çağrısı ile tüm dünyada 25 Kasım-10 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele için 16 Günlük Aktivizm Kampanyası olan Turuncu Günler kapsamında bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe öğretim üyeleri ve öğrencilerin yanı sıra merkez yararlanıcısı kadınlar da katıldı. Tiyatro gösteriminin sonunda konuşan Rektör Danışmanı Doç. Dr. Figen Çalışkan, Turuncu Günler kampanyası sürecinde kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, Tiyatro Alegori'ye de bu kampanyaya destek verdikleri için teşekkür etti.

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