Kadına yönelik şiddetle mücadelede erkek odaklı farkındalık eğitimleri devam ediyor

‘#KadınaElKalkamaz'' çerçevesinde yürütülen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 yılı çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, “Ulusal hedefle birlikte ilimiz hedefi 50 bin erkek vatandaşımıza farkındalık eğitimi verilmesi olarak belirlenmiştir” dedi.

Farkındalık eğitimlerinin önemine değinen Müdür Bilge, bu konuda devam eden projeleri şöyle anlattı:

“Aile ve Sosyal Hizmetler, Adalet, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 23 Mart 2022 tarihinde imzalanan protokolle “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı” çerçevesinde yayınlanan Genelgede, “2022 yılında erkek odaklı şekilde yürütülecek olan kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin yaygın eğitim ve farkındalık çalışmaları kapsamında yıl içerisinde en az 5 milyon erkeğe kadına yönelik şiddetle mücadele alanında temel bilgilendirme ve farkındalık oluşturma eğitimleri verilecek şekilde gerekli planlamaların yapılması” ulusal hedefi kapsamında ilimiz hedefi 50 bin erkek vatandaşımıza farkındalık eğitimi verilmesi olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede, ilimizin önemli sanayi işletmelerinden biri olan Alp Havacılık erkek çalışanlarından 120 kişiye 2 oturum halinde kadına yönelik şiddetle mücadele konulu farkındalık eğitimi verilmiştir. #KadınaElKalkamaz mottosu çerçevesinde yürütülen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 yılı çalışmalarına istinaden, Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürlüğümüzde oluşturulan eğitim ekipleri tarafından kamu ve özel kuruluşlarda ve erkek yoğun gruplarda eğitimler verilmektedir. Geçtiğimiz 4 aylık dönemde 196'sı çalışanlarımız olmak üzere toplamda 2 bin 310 erkek vatandaşımızın farkındalık eğitimleri tamamlanmıştır. Eğitimlerde ‘#KadınaElKalkamaz' temalı video gösterimi yapılmakta, afişler asılmakta ve broşürler dağıtılmaktadır. Ayrıca kurum binalarımızda periyodik olarak ‘#KadınaElKalkamaz' pankartı asılmaktadır. Eğitimlerin yürütülmesinde iş birliği yapan, sosyal sorumluluk bilinci gösteren tüm işletmelere, kurum ve kuruluşlara ve vatandaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.”