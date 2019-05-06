Kadınlar evlendikten sonra kuaförü unutuyor

Dünya Kuaförler Konfederasyonu Türkiye Başkanı Mustafa Ceylan, Türkiye'de evlilik sonrası pek çok kadının kuaföre gitmeyi ertelediğini belirterek, "Evlenmeden önce düzenli olarak bakımına özen gösteren müşterilerimiz, ne yazık ki evlendikten sonra bizleri unutuyor. Bir deyim vardır; 'Aileleri için saçını süpürge ediyor' diye. Gerçekten de evlenen müşterilerimiz bakımı bir kenara bırakıp saçlarını süpürge ediyor" dedi.

Mustafa Ceylan İHA muhabirine yaptığı açıklamada, kişisel bakımın evliliğin ayakta durabilmesi adına en önemli formüllerden biri olduğunu belirtti. Bakım sürecinin evliliğin ardından da mutlaka devam etmesi gerektiğini aktaran Ceylan, pek çok kadının dünya evine girdikten sonra ve özellikle anneliğe ilk adımı atmalarının ardından kendi bakımlarını ihmal ettiğini öne sürdü. Ceylan, "Evlenmeden önce düzenli olarak bakımına özen gösteren müşterilerimiz, ne yazık ki evlendikten sonra bizleri unutuyor. Bir deyim vardır; 'Aileleri için saçını süpürge ediyor' diye. Gerçekten de evlenen müşterilerimiz bakımı bir kenara bırakıp saçlarını süpürge ediyor. Evlendikten sonra kuaförlerinizi unutmayın. Saç sadece görseli sağlayan bir obje değil, sizin bir organınız. Evlendikten sonra her iki tarafın da birbirini bakımlı bulmasını sağlamak için çabalaması gerekiyor" dedi.

"Ucuz ürünler tehlike saçıyor"

Saç ve cilt bakımlarında ucuz ürünlerin yol açtığı tehlikelere de değinen Ceylan, bunları kullananların kendi sağlıklarını riske attığını vurguladı. Mustafa Ceylan, "Bu konuda aslında dermatologlara ya da bizlere danışılması gerekiyor. Ucuz ürünler tehlike saçıyor. Ucuz ve sağlıksız cilt bakımı, saç boyası gibi ürünlerin yoğun bir şekilde satıldığını görüyoruz. Cilde sürülen bilinmeyen bir krem hayatınızı mahvedebilir, geriye dönüşü çok zor olan hasarlar verebilir. Cildimizi ve saçlarımızı böbreğimiz, karaciğerimiz gibi görürsek ve bu konuda bilinçlenirsek, kendimize zarar vermeyeceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya üzerinde makyaj videosu yayınlayarak bilgiler veren kişilerin çokluğuna dikkat çeken Ceylan, yoğun makyajın zararlarına işaret ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sıfır makyaj birisi, öyle bir makyaj yapıyor ki birden başkası oluveriyor. Ben bir kuaför, stilist olarak da buna karşıyım. Kendisine bakan kadın zaten güzeldir. Başkasına dönüşmek ve yoğun makyajla cilde hasar vermek doğru değil" değerlendirmesinde bulundu.