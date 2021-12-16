Kadınlar ilmek ilmek örüyor

Tepebaşı Belediyesi'nin Belde Evleri'nde düzenlenen amigurumi kursuna katılan kadınlar, farklı teknikler öğrenerek birbirinden güzel bebekler örüyor.

Tepebaşı Belediyesi, gerçekleştirdiği kurslar ile kent sakini kadınlar için eğitimler sunmaya devam ediyor.

Belde Evleri'nde düzenlenen amigurumi kursu da Eskişehirli kadınların ilgisi ile devam ediyor. Ömerağa Belde Evi'nde düzenlenen amigurumi kursuna katılan kadınlar, iplerden örgü bebekler yapıyor. Örgü iplerinden tığ ile örme tekniği öğrenerek bebekler ortaya çıkaran kadınlar, aynı zamanda sosyalleşmenin de keyfini çıkartıyor. Belde Evleri'nde verimli ve keyifli biçimde vakit geçirdiklerini belirten kadınlar, aldıkları kurslarda ürettikleri örgü bebekleri, açılacak sergilerde satarak aile bütçelerine de katkıda bulunuyor.

Tepebaşı Belediyesi ayrıca, merkezlerinde gerçekleştirdiği tüm etkinlikleri koronavirüs tedbirleri eşliğinde düzenliyor. Başta kadınlar olmak üzere mahalle sakinlerinin bir araya geldiği Belde Evleri de ekipler tarafından özenle dezenfekte ediliyor.