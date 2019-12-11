Kadınlar Korosu sevilen türküleri seslendirdi

Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği Kadınlar Korosu, düzenlenen Yeni Yıl Konseri'nde sevilen türküleri seslendirdi.

Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği Kadınlar Korosu, düzenlenen konserlerle Eskişehirli müzikseverler ile buluşmaya devam ediyor. Koro, bu kez yeni yıl dolayısıyla Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, ‘Ben sana yandım gelin', ‘Seherde bir bağa girdim', ‘Tekirdağ'ın üzümü', ‘Bütün insanlardan arzumuz var' ve ‘Mecnunum Leyla'mı gördüm' gibi sevilen türküleri seslendirdi.

Mehmet Özel'in şefliğinde çalışmalarını sürdüren Türk Halk Müziği Kadınlar Korosu, 2020'yi türküler ile karşılarken, konsere katılan çok sayıda katılımcı da seslendirilen eserlere büyük bir coşkuyla eşlik etti.