Kadınlar sevginin ve barışın simgesidir

Eskişehir Kadın Platformu 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Burada bir konuşma yapan Platform Başkanı Fatma Ader, ülkemizde Cumhuriyetin ilanıyla birlikte Atatürk'ün Türk Kadınına verdiği değerin, sevgi ve saygının bir düşüncesi olarak kadınların siyasal ve sosyal alanlardaki bütün haklarının verilmesini sağlandığını söyledi.

Günümüzde kadınların iş yaşamına, siyasete eşit ve etkin bir biçimde katılamadığını ifade eden Eskişehir Kadın Platformu Başkanı Fatma Ader, “Ülkemizi yönetenler var olan yasaları dahi işletmeyerek, kadını iş yaşamının dışında, onu görmek istediği yere yani ‘eve' mahkum etmeye çalışıyor. Kadın emeğinin sömürüldüğünü, açlığın, yoksulluğun ve işsizliğin en yakıcı bir içimde yaşandığı ülkemizde gerçek sorunlar bu gün göz ardı ediliyor” dedi.

Yaşamın bütün yükünü taşıyan kadınların, yaşanan olumsuzluklardan koruyacak etkin bir önlemin bugüne kadar alınmadığını kaydeden Ader şunları söyledi:

“Şiddet, taciz ve töre cinayetleri hız kesmeden devam etmektedir. Kadın hakları ihlalleri, taciz, cinayetler laik-demokratik yapıdan uzaklaşmanın sonucudur. Çözümü de ancak laik ve demokratik bir rejimi hedefleyen Cumhuriyet'in kurucu ilkelerini yeniden hayata geçirecek bir yönetimin iktidarı ile mümkündür. Tüm bunca olumsuzluğa karşın, 8 Martları yaratan, sevginin ve barışın simgesi olan biz kadınlar, umudun kadınlardan doğacağına inanarak, özümüzdeki cesareti keşfedelim ve adım atalım. Sömürüye, yoksulluğa, açlığa, baskılara, şiddete ve tacize karşı mücadelemizi yükselterek sürdürelim.”