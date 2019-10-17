İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kadınlar üretecek Seyitgazi büyüyecek

Eskişehir Seyitgazi ilçesinde, ’’Kadınlar Üretecek Seyitgazi Büyüyecek’’ projesi kapsamındaki üçüncü toplantı Kadın Emeği Değerlendirme Vakfı yetkililerinin katılımı ile düzenlendi.

Eskişehir Seyitgazi ilçesinde, ''Kadınlar Üretecek Seyitgazi Büyüyecek'' projesi kapsamındaki üçüncü toplantı Kadın Emeği Değerlendirme Vakfı yetkililerinin katılımı ile düzenlendi.


Kadın Emeği Değerlendirme Vakfı uzmanları tarafından kadınlara mikro kredi imkânları hakkında bilgiler verildi, daha önce mikro kredi alarak istiridye mantarı yetiştiriciliği yapan kadınlar tarafından çeşitli sunumlar yapıldı. Toplantı sonunda Seyitgazi Kaymakamı Murat Demirbilek, Sarıcailyas mahallesinde bal yetiştiriciliği yapan kadın girişimci Aysun Kaya'ya plaket takdim etti. Kaymakam Demirbilek; ''Kadın girişimcilerimiz her alanda desteklemek zorundayız. Girişimleriyle örnek projelere imza atıyorlar. Çoğunlukla turizm alanındaki yatırımlarıyla ileride daha güzel işler yapacaklarına inancımız tam'' diye belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.