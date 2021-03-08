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Kadınlara çiçekler kadın elinden

Eskişehir’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hediye olarak gönderilen çiçekleri yine kadınlar hazırladı.

Eskişehir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hediye olarak gönderilen çiçekleri yine kadınlar hazırladı.


Kentte, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde çiçekçilerde yoğunluk yaşandı. Gün içinde gelen çiçek siparişlerini hediye edilecek kadınlara yetiştirebilmek için çalışan kadın çiçekçiler, hemcinsleri için yoğun mesai harcadı.


Yıllardır çiçekçilik yapan Hanife Avcı, Kadınlar Gününe özel çeşitli çiçek siparişleri hazırlarken, işlerinin günün anlamı dolayısıyla yoğun olduğunu belirtti. Avcı, hemcinslerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak güzel dileklerde bulundu.

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