Kadınlara hakları anlatıldı

Konferansta, devletin aileye verdiği destekler, kamuya erişim, kadının yasal hakları, evlenme ve boşanma, mal paylaşımı gibi konular anlatıldı. Toplantının sonunda uzmanlar katılımcıların sorularını da cevaplandırarak bilgilendirdi.

Etkinliğe, konuşmacı olarak Avukatlar Halide Akay ve Ceyda Akşen ile Sosyal Yardımlaşma Uzmanı Filiz Çalış katıldı.