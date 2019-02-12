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Kadınlara hakları anlatıldı

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ve Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü işbirliği ile kadın çalışanlar ve personel eşlerine yönelik bir konferans düzenledi.


Konferansta, devletin aileye verdiği destekler, kamuya erişim, kadının yasal hakları, evlenme ve boşanma, mal paylaşımı gibi konular anlatıldı. Toplantının sonunda uzmanlar katılımcıların sorularını da cevaplandırarak bilgilendirdi.


Etkinliğe, konuşmacı olarak Avukatlar Halide Akay ve Ceyda Akşen ile Sosyal Yardımlaşma Uzmanı Filiz Çalış katıldı.

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