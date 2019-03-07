İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kadınlara hakları anlatıldı

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Eskişehir Şubesinin, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü işbirliği ile düzenlediği konferansta, kadınları hakları anlatıldı.


Fidanlık Müdürlüğünde yapılan ve Tarım Orman Çalışanları Sendikası'nın (TOÇBİR-SEN) da destek verdiği etkinliğe, Orman Fidanlığında arazide ve büroda çalışan kadınlar ile Tarım İl Müdürlüğünden de katılımlar oldu. Konferansta, devletin aileye verdiği destekler, kamuya erişim, kadının yasal hakları, evlenme ve boşanma, mal paylaşımı, çalışma hayatı mevzuatları gibi konular anlatıldı. Toplantının sonunda uzmanlar katılımcıların sorularını da cevaplandırarak bilgilendirdi. Katılımcılara dernek ve Orman Bölge Müdürlüğünce hazırlanan hediye paketleri dağıtıldı.


Açıklamaları Kadem Hukuk Komisyonu avukatları Halide Akay ve Ceyda Akşen yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.