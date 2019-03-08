Kadınlara özel Bursa gezisi

Kadınlar Gününe özel düzenlenen tura 5 otobüs ve 225 kadın katıldı. Uzman rehberler eşliğinde gerçekleştirilen tur sabah erken saatlerde İnönü İlçesi Cumhuriyet Meydanında başladı. Tura katılan bayanlar sırası ile Bursa'nın tarihi, kültürel ve gezi mekânları olan, Cumalıkızık, Emirsultan Camii ve Külliyesi, Yeşil Türbe, Tophane, Ulu Camii ve Bursa Kapalı Çarşısını gezecekler.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, bugüne kadar 2 bin 600 ilçe sakininin bu turlara katıldığını belirterek “Kadınların bizlerin hayatındaki yeri çok farklı. Onlar anne, onlar eş, onlar kardeş kısacası biz bir bütünün iki yarısıyız. Eli öpülesi annelerimiz başta olmak üzere, bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü saygıyla ve sevgiyle kutlarım” dedi.