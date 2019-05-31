Kadınlardan Başkan Kurt'a anlamlı hediye

Odunpazarı Belediyesi Türkan Saylan Halk Merkezi atölye katılımcıları, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a tablo hediye etti.

Vadişehir'de bulunan Türkan Saylan Halk Merkezi'nde Ev Mefruşatı Atölyesine giden atölye katılımcıları, Başkan Kazım Kurt'a Odunpazarı'nda kadınlar ve çocuklar için yaptığı çalışmalar nedeniyle teşekkür ederek tablo hediye etti. Türkan Saylan Halk Merkezi'nde açılan Ev Mefruşatı Atölyesi'nde 3 yıldır eğitim gören Gülşen Atay tarafından yapılan 3 boyutlu tabloda, Başkan Kurt'un çocuklarla çekilen fotoğrafı yer alıyor.

Hediyenin kendisini çok mutu ettiğini söyleyen Başkan Kazım Kurt, Türkan Saylan Halk Merkezi atölye katılımcılarına özellikle de 3 boyutlu tabloyu yapan Gülşen Atay'a teşekkür etti. Başkan Kurt, Odunpazarı'nda kadınlar ve çocuklar için çalışmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.