Kadınlardan Hamamyolu'nda hediyelik eşya sergisi

Odunpazarı Belediyesi Hak Merkezleri, Odunpazarı Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (OMEK), Odunpazarı Belediyesi Kadın El Sanatları Çarşısı (OKEP) ve Odunpazarı Kadın Kooperatifi, Hamamyolu Caddesi'nde yılbaşı hediyelik eşya sergisi açtı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sergide kadınlar tarafına yapılan el emeği göz nuru eserler yer alıyor. Birbirinden güzel ve renkli takıların, çantaların, tabloların, giysilerin yer aldığı hediyelik eşya sergisi, yeni yılda sevdiklerine hediye almak isteyenlere farklı seçenekler sunuyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği hediyelik eşya sergisi, 30 Aralık Pazartesi gününe kadar 12.00-18.00 saatleri arasında açık olacak.